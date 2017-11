Menschen gehen in der Kunsthalle am Logo der neuen Ausstellung entlang. © Carmen Jaspersen

Museen

Großes Interesse an "American Dream"-Ausstellung in Emden

Die Ausstellung "The American Dream" in der Kunsthalle Emden ist am Eröffnungswochenende von Besuchern förmlich überrannt worden. "Heute Morgen warteten etwa 150 Leute vor dem Haus, als wir geöffnet haben", sagte Kunsthallensprecherin Ilka Erwiens am Sonntag.