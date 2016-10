Unfälle

Großer Saugbagger auf den Grund eines Sees

Ein 120 Tonnen schwerer Saugbagger ist aus noch unbekannten Gründen in einem Sandabbausee in Ovelgönne im Landkreis Stade auf den Grund gesunken. Spaziergänger an dem See hatten am Sonntag bemerkt, dass der seit Juni dort im Einsatz befindliche Bagger verschwunden war.