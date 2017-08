Feuerwehrkräfte löschen ein brennendes Strohlager in Müden. © Julian Stratenschulte

Brände

Großeinsatz der Feuerwehr wegen brennender Strohballen

Tausende Strohballen sind am Montagmorgen in Müden (Aller) im Landkreis Gifhorn in Brand geraten. Rund die Hälfte eines großen Stapels habe Feuer gefangen, erklärte Carsten Schaffhauser, Feuerwehrsprecher der Samtgemeinde Meinersen.