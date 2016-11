Kommunen

Niedersachsen gibt bei einem Vergleich der Schulden von 73 Großstädten in Deutschland ein gespaltenes Bild ab. Nach einer Übersicht der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young gehören Braunschweig und Wolfsburg zu den Großstädten mit der niedrigsten Pro-Kopf-Verschuldung.

Berlin/Hannover. Göttingen weist hingegen unter den deutschen Großstädten den höchsten Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung seit 2012 auf. Von 2012 bis 2015 nahm demnach dort die Verschuldung um 43 Prozent zugenommen und lag 2015 bei 1919 Euro pro Kopf. Auch in Osnabrück stieg die Verschuldung um 35 Prozent auf 4461 Euro pro Kopf.

Unterm Strich sei die Gesamtverschuldung aller Großstädte um 0,2 Prozent auf 80,9 Milliarden Euro gesunken. Auf jeden Großstadtbewohner entfielen damit durchschnittlich kommunale Schulden von 4099 Euro - nach 4166 Euro im Vorjahr.

Die Wirtschaftsprüfer haben bei der Mehrheit der 73 Großstädte mit mehr als 100 000 Einwohnern 2015 einen Schuldenanstieg verzeichnet. Die am stärksten verschuldete Großstadt ist laut Ernst & Young Oberhausen mit einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von 9792 Euro, gefolgt von Saarbrücken mit 8739 Euro und Mühlheim an der Ruhr mit 8527 Euro. Die am wenigsten verschuldeten Großstädte sind weiter Braunschweig mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 394 Euro, Wolfsburg (730 Euro) sowie Jena (1109 Euro).

dpa