Große Koalition: Stephan Weil sagt der CDU den Kampf an

Kommentar

Kann man seinem neuen Regierungspartner die eine Hand reichen und ihm gleichzeitig mit der zweiten eine reinhauen? SPD-Landeschef Stephan Weil schafft das elegant.

Mittwoch will sich Weil mit den Stimmen der Christdemokraten zum Ministerpräsidenten wählen lassen, beim SPD-Parteitag am Sonnabend hat er der CDU eine deutliche Kampfansage gemacht. Weil sagte über sein Ziel für die kommende Landesregierung: „Wir haben die Chance, uns so aufzustellen, dass wir als dominante Volkspartei wahrgenommen werden.“ Die SPD könne „die Niedersachsen-Partei“ werden. Das klingt nach der Strategie Merkel aus der großen Koalition in Berlin, den kleinen Partner kleiner zu machen.

Weil hat aber auch eine Forderung an die eigenen Partei formuliert: „Wir müssen die Kümmerer für die Menschen sein.“ Zum Beispiel in Hannover hat das in jüngster Zeit ziemlich gedauert, bis die SPD sich kümmert. Seien es Trinker, die Plätze übernehmen, seien es Stadtteile, in denen Schulen und Kitas unter einer Vielzahl von Zuwanderern zu scheitern drohen.

Vielleicht ist Weils Kampfansage an die CDU auch ein Schubs für die eigenen Leute. Macht es euch nicht bequem in den Rathäusern, wartet nicht, bis ein Problem in der Zeitung auftaucht – und überlasst es schon gar nicht der schwächelnden CDU. Stephan Weil geht mit Kraft und Schwung in seine zweite Regierungszeit. Wenn er das durchhält, kann das die SPD nach vorne bringen. Nicht nur in Niedersachsen.

Von Dirk Altwig