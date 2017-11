Der designierte niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). © Philipp von Ditfurth

Regierung

Große Koalition: Kein starrer Stichtag für Einschulung

Die große Koalition in Niedersachsen will von einem starren Stichtag für die Einschulung von Grundschülern abrücken. Man wolle den Schulen mehr Entscheidungsspielraum geben, sagte der designierte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.