Brände

Großbrand in Sägewerk: Hundert Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Feuer in einem Sägewerk in Goldenstedt (Landkreis Gifhorn) hat in der Nacht zum Donnerstag einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Das Gebäude brannte nahezu vollständig aus, wie eine Sprecherin der Polizei am Morgen sagte.