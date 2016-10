Brände

Großbrand in Parkettfabrik im Ammerland

Ein Feuer in einem Parkettwerk in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) hat am Mittwochmorgen einen Großeinsatz bei der Feuerwehr ausgelöst. Der Brand war aus zunächst unbekannter Ursache in einer Holzlagerhalle ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei.