Brände

Ein Feuer hat ein Mehrfamilienhaus in Helmstedt vollkommen zerstört. Menschen sind nach Angaben eines Polizeisprechers von Samstag nicht verletzt worden. 15 Personen mussten das Gebäude verlassen und wurden in Sicherheit gebracht.

Helmstedt. Über die Ursache des Feuers, das am späten Samstagnachmittag ausgebrochen war, konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein benachbartes Gebäude wurde am Dach in Mitleidenschaft gezogen.

dpa