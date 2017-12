Blaulicht auf einem Feuerwehrauto. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Großbrand in Halle einer Kunststofffirma ausgebrochen

In der Lagerhalle einer Kunststofffirma in Salzbergen im Emsland ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Seit dem Vormittag versuchen die Feuerwehrleute, den Großbrand zu löschen, teilte die Polizei mit.