Das Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Friso Gentsch/Archiv

Brände

Großbrand in Druckerei: Keine Verletzten

In einer Druckerei in der Stadt Hornburg (Landkreis Wolfenbüttel) ist am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, entstand das Feuer in einer Halle mit Druckmaschinen gegen 18.40 Uhr noch während des laufenden Betriebs.