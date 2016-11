Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Notfälle

Großalarm nach Stinkbombenwurf in Schule

Zwei Stinkbomben haben an der Oberschule in Hoya am Mittwoch für einen Großeinsatz gesorgt. Der Hausmeister habe am Vormittag einen Gestank bemerkt, den er nicht zuordnen konnte, sagte ein Sprecher des Landkreises Nienburg.