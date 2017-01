Gesundheit

Grippe-Erkrankungen in Niedersachsen angestiegen

Die Grippewelle hat jetzt Niedersachsen erreicht. In mehr als einem Viertel der vom Landesgesundheitsamt untersuchten Proben aus Arztpraxen seien in der vergangenen Woche Influenzaviren nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Mittwoch mit.