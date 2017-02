Feuerwehrblaulicht. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Grill glimmt in Wohnung: Frau ohnmächtig

Ein glimmender Grill in der Wohnung einer sechsköpfigen Familie hat in der Nacht zum Donnerstag für einen Feuerwehreinsatz in Osterode am Harz gesorgt. Eine Frau sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit.