Die Umweltorganisation Greenpeace wirbt in mehreren Städten in Niedersachsen mit gelben Schildern für den Schutz der Antarktis. Einer der Wegweiser zum antarktischen Weddellmeer steht zum Beispiel in der Innenstadt von Hildesheim und gibt dort die Richtung und eine Entfernung von 14 382 Kilometern an.