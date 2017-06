Greenpeace-Aktion zur Vermüllung der Meere. © Carmen Jaspersen

Umweltverschmutzung

Greenpeace protestiert gegen Vermüllung der Meere

Greenpeace-Mitglieder haben in Bremen gegen Plastikmüll im Meer demonstriert. Vor dem Tagungshotel der G20-Konferenz zu Meeresmüll entrollten rund 50 schwimmende Umweltschützer in einem See am Donnerstag ein Protestbanner.