Graffiti-Haus sorgt in Aurich für Ärger

Kommunen

Mit professionellen Graffiti verzierte Häuser sind in vielen Städten verbreitet. Im ostfriesischen Aurich gab es das bisher nicht - und prompt sorgt es für Ärger.

Aurich. Elke Lenk hat ihr Wohn- und Geschäftshaus mitten in der Altstadt vor vier Wochen von einem Künstler besprühen lassen. Das Motiv typisch ostfriesisch: Kühe, Blumen, Gras und eine Mühle in bunten Farben. "Ich wollte einfach ein schönes Bild auf meinem Haus haben", sagte die 48-Jährige am Dienstag. Bei der Stadtverwaltung kam das gar nicht gut an, wie Medien berichteten. Die Verwaltung hat Lenk aufgefordert, das Bild bis zum 1. Dezember zu entfernen. "Es lenkt angeblich vom denkmalgeschützten Gebäude daneben ab", sagt Lenk. Mit einer Petition wollen Auricher Bürger nun erreichen, dass die Graffiti auf dem Haus bleiben dürfen.

dpa