Amtsgericht in Goslar. © Frank May/Archiv

Justiz

Goslar: Schimmel im Amtsgericht legt Teile der Justiz lahm

Gefährliche Schimmelpilze haben in Goslar die Keller des Amtsgerichts befallen und Teile der Justiz lahmgelegt. "In den kontaminierten Räumen lagert unter anderem ein Großteil der Akten des Grundbuchamtes", sagte Gerichtsdirektor Arndt Meinecke am Dienstag.