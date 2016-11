Rudi Zimmeck (l), Sprecher des Umweltministeriums in Hannover. © Sebastian Gollnow/Archiv

Gorleben: Weitere Fässer mit Atommüll angerostet

Bei der Auslagerung von Fässern mit schwach radioaktivem Atommüll im Abfalllager Gorleben (ALG) sind an weiteren Behältern Rostflecken entdeckt worden. Die Fässer wurden in der vergangenen Woche gefunden, wie der Sprecher des Umweltministeriums in Hannover, Rudi Zimmeck, am Dienstag mitteilte.