Die Golf-Produktion im Wolfsburger VW-Werk ist nach der Reparatur eines defekten Presswerks wieder angelaufen. "Seit der Frühschicht heute Morgen rollt der Golf wieder vom Band", sagte ein VW-Sprecher am Mittwoch.

Wolfsburg. Drei Tage lang stand die Golf-Produktion in Wolfsburg wegen eines Defekts in einer Blechpresse still. 6000 Autos konnten deshalb nicht produziert werden. Die ausgefallene Arbeitszeit müssen die betroffenen 6000 Beschäftigten demnächst nachholen.

