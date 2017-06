Kriminalität

Goldbarren aus Zimmer in Einbeck gestohlen

Ein Unbekannter soll in der Wohnung einer 51 Jahre alten Frau in Einbeck (Landkreis Northeim) Gold im Wert von 15 000 Euro gestohlen haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die Frau kleine Goldbarren ungesichert in einem Zimmer aufbewahrt.