Forschung

Der Göttinger Physiker Claus Ropers erhält im kommenden Jahr den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Er ist einer von elf Wissenschaftlern, die diese Auszeichnung erhalten, wie die DFG am Donnerstag in Bonn mitteilte.

Göttingen. Die Preisträger seien aus 136 Vorschlägen ausgewählt worden. Das Geld können die Wissenschaftler bis zu sieben Jahre lang für ihre Forschungsarbeit verwenden. Die Preise werden am 19. März 2018 in Berlin verliehen. Ropers ist seit 2011 Professor für experimentelle Festkörperphysik an der Georg-August-Universität Göttingen.

dpa