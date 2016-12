Forschung

Große Ehre für den Göttinger Chemiker Lutz Ackermann: Als einziger Niedersachse unter zehn Wissenschaftlern erhält er 2017 einen der mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preise der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Göttingen. Das gab die DFG am Donnerstag bekannt. Der Leiter des Instituts für organische und biomolekulare Chemie an der Universität Göttingen wird für seine herausragenden Leistungen auf dem Forschungsgebiet der organischen Chemie ausgezeichnet. Sie freue sich, dass einer der renommiertesten deutschen Wissenschaftspreise an einen niedersächsischen Forscher gehe, sagte Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajić (Grüne).

Weltweite Aufmerksamkeit erhielt Ackermann für Arbeiten zur katalytischen Aktivierung von Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen. Durch die von ihm und seinen Mitarbeitern entwickelten Verfahren sind neue und ressourcenschonende Herstellungswege für wichtige chemische Produkte möglich geworden.

Der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis wird seit 1986 jährlich von der DFG für herausragende Arbeiten in der Wissenschaft vergeben. Die Verleihung der Leibniz-Preise ist am 15. März 2017 in Berlin.

dpa