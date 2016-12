Kommunen

Zum Schutz vor Vandalismus nimmt Göttingen zum Jahreswechsel die Parkscheinautomaten im Stadtgebiet außer Betrieb. Ein einziger Automat, der zerstört werde, sei teurer als der Ausfall der Einnahmen in Höhe von 5000 bis 7000 Euro, sagte Stadtsprecher Detlef Johannson am Donnerstag.

Göttingen. Leider sei der Reiz, Böller in Automaten zu stecken, immer noch sehr groß. Bereits seit Mittwoch werden die 165 Automaten der äußeren Parkzone nach und nach mit einer Metallplatte verschlossen. In der Innenstadt können von Freitagnachmittag an keine Parkscheine mehr gezogen werden. Bis Montag müssen Autofahrer lediglich ihre Parkscheibe auslegen. Auch in Ostdeutschland nehmen zahlreiche Städte ihre Parkautomaten an Silvester regelmäßig außer Betrieb.

dpa