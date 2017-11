Der havarierte Frachter «Glory Amsterdam» erreicht den Hafen von Wilhelmshaven. © Hans Sehringer/Archiv

Notfälle

"Glory Amsterdam" wird in Wilhelmshaven untersucht

Nach der Havarie der "Glory Amsterdam" steht nun die Aufarbeitung des Notfalls an. Der am Donnerstagabend nach Wilhelmshaven geschleppte Frachter wird derzeit im Binnenhafen der Seestadt seitens der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung inspiziert, teilte das niedersächsische Umweltministerium am Freitag mit.