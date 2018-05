Vermutlich weil ein Jugendlicher glimmende Grillkohle in eine Mülltonne geschüttet hat, ist im Landkreis Hameln-Pyrmont ein Einfamilienhaus abgebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entstand bei dem Feuer am Pfingstmontag in Aerzen Sachschaden in Höhe von rund 200 000 Euro.