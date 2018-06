Hannover

"Die Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung der Gleichstellungsarbeit, die wir seit über 30 Jahren in der Region Hannover leisten", sagte Regionspräsident Hauke Jagau. Die Region Hannover konnte besonders beim Thema Gesundheit punkten, das in diesem Jahr im Focus stand. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) überreichte die Auszeichnung in Berlin an die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudzuck.

dpa