Ein Logo des Automobilherstellers Volkswagen (VW). © Uli Deck/Archiv

Auto

Gläserne Manufaktur von VW: Beschäftigungsgarantie bis 2025

Volkswagen hat seinen rund 380 Mitarbeitern in der Gläsernen Manufaktur in Dresden eine Beschäftigungszusage bis 2025 gemacht. Entlassungen soll es auch für jene Kollegen nicht geben, die früher in Dresden arbeiteten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.