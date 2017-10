Unfälle

Giftige Gase verletzen Betreiber einer Biogasanlage

Der Betreiber einer Biogasanlage in Klostermoor im Landkreis Leer ist am Sonntagabend durch giftige Gase verletzt worden. Bei Arbeiten in der Anlage sind nach Angaben der Polizei Schwefelwasserstoff und Methan ausgetreten.