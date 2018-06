Vechta

In dem Wagen saßen demnach sechs Menschen, darunter drei Kinder. Keiner der Insassen wurde verletzt, aber am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Der Starkregen überflutete unter anderem in Visbek und Bakum einige Straßen komplett, so dass kein Durchkommen mehr war. Mehrere Autos verloren bei der Durchfahrt ihre Kennzeichen, teilte die Polizei mit. Mehrere Bäume knickten um und versperrten teilweise die Straßen. Außerdem liefen viele Keller voll. Auch ins Hallenbad Bakum drang Wasser ein. In Visbek geriet nach einem Blitzeinschlag ein Dachstuhl in Brand. Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Die Aufräumarbeiten im Kreis Vechta dauerten am Freitagabend an.

Auch Meppen im Emsland trafen Gewitter. Dort überflutete der Regen ebenfalls mehrere Straßen, einige Bäume wurden bei dem Unwetter entwurzelt. Auch in Rasdorf im Emsland schlug ein Blitz ein, dabei gingen eine Pumpe und ein Motor kaputt. Verletzt wurde niemand. In der Region um Papenburg liefen viele Unterführungen mit Wasser voll.

dpa