Gewerkschaften

Gewerkschaftschef warnt vor Radikalisierung und Ausgrenzung

Der Chef der Industriegewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, hat vor einer Spaltung der Gesellschaft und radikaleren Tönen in der Politik gewarnt. "Ungleichheit frisst den Glauben an Gerechtigkeit und Demokratie auf", sagte Vassiliadis am Sonntag zu Beginn des Gewerkschaftskongresses der IG BCE in Hannover.