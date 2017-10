Michael Vassiliadis nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Maurizio Gambarini/Archiv

Gewerkschaften

Gewerkschaftschef befürchtet Deindustrialisierung

Der Chef der Industriegewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, hat vor ersten Zeichen einer schleichenden Deindustrialisierung in Deutschland gewarnt. Statt die industrielle Wertschöpfung im Land zu halten, würden Industrieprojekte verzögert, Investitionen behindert und Arbeitsplätze gefährdet, sagte Vassiliadis am Montag auf dem Gewerkschaftskongress der IG BCE in Hannover.