Logo des DGB. © Christoph Schmidt/Archiv

Gewerkschaften

Gewerkschaft wirbt für starke gesetzliche Rente

Wenige Monate vor der Bundestagswahl am 24. September wirbt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Niedersachsen für eine starke gesetzliche Rente. Auftakt für eine Reihe von Veranstaltungen war am Mittwoch der bundesweite Aktionstag des DGB.