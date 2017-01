Schulen

Die Gewerkschaft Verdi warnt vor Qualitätseinbußen bei einer Betreuung von Grundschülern in Ganztagsschulen und verlangt gleiche Standards. Einige Kommunen planen, die Hortbetreuung der Schüler durch den Ausbau von Ganztagsschulen zu ersetzen.

Hannover. Für die Horte sei die Form der Betreuung und die Qualifizierung der Mitarbeiter im niedersächsischen Kindertagesstättengesetz geregelt, sagte Gewerkschaftssekretärin Sylvia Milsch. Bei der Ganztagsschule gebe es hingegen sehr unterschiedliche Konzepte, da die Schulen auch Kooperationspartner einsetzen dürften. "Aus der Praxis wissen wir, dass da häufig auch nicht-qualifiziertes Personal eingesetzt wird."

Die Debatte um die Zukunft von Hortbetreuung und Ganztagsschule ist am Mittwoch Thema einer Verdi-Fachtagung in Hannover. Im Dezember 2015 hatte die Stadt Hannover beschlossen, das Hortsystem innerhalb der kommenden drei Jahre aufzulösen und die Betreuung in die Ganztagsschulen zu verlegen. Davon werden langfristig Kosteneinsparungen in Höhe von zehn Millionen Euro erwartet. Ähnliche Überlegungen gibt es auch in anderen Kommunen.

dpa