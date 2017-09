Die neu gewählte GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. © Holger Hollemann/Archiv

Gewerkschaften

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: Pooth neue Chefin

Die Landesdelegierten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Niedersachsen haben am Montag Laura Pooth zur neuen Vorsitzenden gewählt. Das teilte ein GEW-Sprecher am Abend mit.