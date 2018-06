Das Recyclingunternehmen Redux geht neue Wege bei der Verwertung von Lithium-Ionen-Akkus, die in E-Bikes oder Elektroautos zum Einsatz kommen. Am Standort Bremerhaven wurde am Dienstag eine drei Millionen Euro teure Prototypanlage vorgestellt, in der sämtliche Typen von Lithium-Ionen-Batterien vollautomatisch in ihre Bestandteile zerlegt werden können.