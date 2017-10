Gewalt auf Kirmesfeiern

Kriminalität

Auf zwei Kirmesfeiern in Niedersachsen ist es am Montag zu gefährlichen Körperverletzungen gekommen. Eine 44-Jährige drückte im Landkreis Osnabrück einem Polizisten eine brennende Zigarette ins Gesicht.

Spelle. Zuvor hatten die Beamten den Sohn ihrer Freundin gestellt. Dieser war am Rande der Kirmes vor einen Bus gesprungen, hatte randaliert und die Uniform eines Polizisten zerrissen. Auch die beiden Frauen wurden laut Polizeiangaben vom Dienstag handgreiflich, die Beamten überwältigten schließlich alle drei. Auf einer Kirmes in Spelle im Emsland wurde ein 21-Jähriger in der Nacht zum Montag von einer Glasflasche oder einem Glas im Gesicht getroffen. Er erlitt schwere Kopfverletzungen.

dpa