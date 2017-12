Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. © S. Jansen/Archiv

Brände

Gewächshaus in Flammen: Sachschaden von 500 000 Euro

Bei einem Gewächshaus-Brand in Bremen-Borgfeld ist ein Sachschaden von einer halben Million Euro entstanden. Das Feuer in der Gärtnerei wurde am frühen Montagnachmittag gemeldet, wie die Polizei am Abend mitteilte.