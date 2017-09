Ein Wolf in einem Wildpark. © Patrick Pleul/Archiv

Umwelt

Getöteter Wolf: Nabu plant Belohnung für Hinweise

Um den gewaltsamen Tod eines Wolfes im Schwarzwald aufzuklären, will der Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg eine Belohnung aussetzen. Die Höhe solle sich zwischen 2000 bis 5000 Euro bewegen, sagte der Landesvorsitzende Johannes Enssle am Mittwoch in Stuttgart.