Landgericht Bremen. © Carmen Jaspersen/Archiv

Prozesse

Getötete Ex-Frau: Angeklagter spricht von Versehen

Ein Mann, der seine Ex-Ehefrau getötet haben soll, hat am Dienstag vor dem Landgericht Bremen von der Tat berichtet. Er habe sich selbst töten wollen, als seine von ihm geschiedene Frau in den Raum gekommen sei, sagte er in einer Einlassung, die sein Anwalt für ihn vorlas.