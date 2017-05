Gesundheit

Die Gesundheitsversorgung der Menschen in den ländlichen Regionen in Niedersachsen soll verbessert werden. Mit diesem Ziel unterzeichnen Gesundheitsministerin Cornelia Rundt und der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Mark Barjenbruch, heute eine gemeinsame Erklärung.

Hannover. Zwischen Harz und Nordsee droht vielerorts ein Hausärztemangel. Die SPD-Politikerin will am Montag in Hannover neue, zukunftsweisende Modelle vorstellen, mit denen dies im ländlichen Raum verhindert werden kann. Das Land finanziert unter anderem ein Stipendien-Programm für Medizinstudenten, die zusichern, nach ihrer Facharzt-Ausbildung eine Landarzt-Praxis in Niedersachsen zu übernehmen.

dpa