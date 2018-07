Die Polizei in Niedersachsen wird mit Blaulichtjacken und Basecaps ausgestattet. Als "bundesweit einmalige Innovation" bezeichnete Innenminister Boris Pistorius (SPD) bei der Vorstellung am Donnerstag die gelbe Übergangsjacke, die mit einer Beleuchtung ausgestattet ist. Per Knopfdruck lassen sich blaue Leuchtstreifen, die in die Jacke integriert sind, ein- und ausschalten.