Polizei

Geschasster Polizeichef kann Beförderung vergessen

Der nach Belästigungsvorwürfen junger Kolleginnen im letzten Sommer geschasste Wolfsburger Polizeichef kann nicht auf eine Beförderung pochen. Das Verwaltungsgericht Hannover entschied in einem am Mittwoch veröffentlichten Eilbeschluss, dass das Innenministerium den künftig höher eingruppierten Chefposten in Wolfsburg zu Recht neu ausgeschrieben hat.