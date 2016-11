Eine Richterin sitzt hinter Gesetzbüchern. © Uwe Anspach/Archiv

Prozesse

Geschäftsmann wegen Millionen-Steuerbetrugs vor Gericht

Ein Prozess um Steuerbetrug in Millionenhöhe hat am Mittwoch am Landgericht Göttingen begonnen. Verantworten muss sich der frühere Chef einer insolventen Großspedition aus Osterode am Harz.