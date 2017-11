Einzelhandel

Geschäfte müssen an Heiligabend geschlossen bleiben

Eigentlich ist Heiligabend für viele die letzte Gelegenheit zum Geschenke kaufen - in Niedersachsen wird das in diesem Jahr allerdings nichts. Der 24. Dezember fällt auf einen Sonntag und per Gesetz sind verkaufsoffene Sonntage an Heiligabend verboten, wie das niedersächsische Sozialministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.