Gerüchte über Wahlmanipulationen in Quakenbrück

Nach einem großen Kommunalwahlerfolg für die Linke in Quakenbrück belasten Gerüchte um Manipulationen das Klima in der Kleinstadt im Landkreis Osnabrück. In der Gemeinde würden abstruse Theorien verbreitet, wie seine Partei die Stimmen bekommen habe, sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken im Quakenbrücker Stadtrat, Andreas Maurer, am Dienstag.