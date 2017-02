Finanzen

Die Zahl der Firmenpleiten in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Landesweit beantragten 1850 Unternehmen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung.

Hannover. Dies seien 0,2 Prozent weniger als 2015, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Montag mit. Der Trend der Vorjahre, in denen es deutlich stärker sinkende Insolvenzzahlen gegeben hatte, hat sich damit abgeschwächt. 2009 gab es in Niedersachsen noch mehr als 2600 Firmenpleiten.

Die Höhe der voraussichtlichen Forderungen an die insolventen Unternehmen belief sich auf insgesamt 2,5 Milliarden Euro. Weit über 11 000 Arbeitsplätze waren bedroht.

Auch die Zahl der Verbraucherpleiten in Niedersachsen ist weiter zurückgegangen. Sie sank nach amtlichen Angaben um 1,4 Prozent auf rund 11 000. 2010 war der bisherige Höchststand von 14 485 Verbraucherpleiten erreicht worden.

dpa