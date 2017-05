Justiz

Gericht entscheidet über Status syrischer Flüchtlinge

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat ein grundlegendes Urteil über den Status syrischer Schutzsuchender angekündigt. Das Gericht will am 27. Juni in zwei Fällen entscheiden, ob Syrer ohne weitere Prüfung des Einzelfalls einen Anspruch auf Anerkennung als Flüchtling und damit das Recht haben, ihre Familien nachzuholen.