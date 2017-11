Gericht: Mieter muss Gefährdung durch Extremisten angeben

Urteile

Wer als Mietinteressent verschweigt, dass er ein "Anziehungspunkt für linksgerichtete Gewalt" ist, begeht eine arglistige Täuschung. Mit dieser Begründung gab das Amtsgericht Göttingen der Räumungsklage einer Vermieterin gegen ein Mitglied der AfD-Nachwuchsorganisation statt (Az.

Göttingen. 18 C 41/17).

Der AfD-Nachwuchsmann war im Sommer in eine Wohnung in Göttingen gezogen. In der Folgezeit kam es im Bereich des Wohnhauses wiederholt zu politisch motivierten Sachbeschädigungen und Brandstiftungen. Ähnliche Vorfälle hatte es bereits an der früheren Wohnung des Mannes gegeben.

Ein potenzieller Mieter müsse vor Unterschrift unter einen Mietvertrag zwar nicht seine politische Gesinnung offenbaren, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung des Gerichts. Wenn jemand jedoch linksgerichtete Gewalt anziehe, sei dies ein "bedeutsamer Umstand", über den der Mieter seinen Vermieter vor Vertragsabschluss aufklären müsse.

