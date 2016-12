Containerschiff der Reederei Hapag-Lloyd fährt auf der Elbe. © Christian Charisius/Archiv

Prozesse

Gericht: Entscheidung über Elbvertiefung am 9. Februar

Das Bundesverwaltungsgericht wird seine Entscheidung zur Elbvertiefung am 9. Februar 2017 verkünden. Das erklärte der Vorsitzende Richter des 7. Senats am Mittwoch in Leipzig.